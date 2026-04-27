記事のポイントギャップはコーチェラで参加型ポップアップ「フーディーハウス」を展開し、高い注目と行列を生み出した。クリエイターとの共創と事前ティーザーにより、100万回超の視聴と平均51.5％の高い視聴率を記録した。体験型設計とUGC拡散により検索が5000％以上増加し、実際の需要創出につながった。アパレル大手のギャップ（Gap）による特設スペース「フーディーハウス」が、世界最大級の音楽フェス「コーチェラ（Coachella