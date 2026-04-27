「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）阪神が連敗を２で止めて首位に再浮上した。四回に佐藤輝明内野手が右中間へ決勝の６号ソロを放った。先発の大竹は７回無失点で今季初勝利。藤川球児監督（４５）が巨人・原監督のセ・リーグ記録（１６７試合）に並ぶ最速タイ記録となる監督通算１００勝を達成した。◇◇監督就任を決断した一昨年オフ、会見で「私はいない。２４時間、監督になる」と言った。球団史上、初め