元KSB瀬戸内海放送で現在フリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が26日、都内で1st写真集「Lily」（光文社）の発売記念記者会見を行った。南国のタイ・パタヤで圧倒的なスタイルを披露した。ビーチやプールでの水着姿に加えて、攻めたカットにも挑戦。お気に入りはブラジリアンビキニのTバックで「自分でこんなにおしりを見ることはないので、こっぱずかしいところもありますけど、すごくきれいに写っている。夕景も相まって、30歳