2026年3月に、低価格モデルのiPhone 17eが発売され、購入を検討している人もいるのではないでしょうか。通常のiPhoneは十数万円するため、10万円を切るiPhone 17eは魅力的な価格帯です。 本記事では、高3の娘に「iPhone 17eなら安めだから買ってほしい」と言われたケースを取り上げ、なぜ通常のモデルと比べて安いのかなどを解説します。 高3年生の娘から「iPhone 17eなら安めだから買って」と言われた 「