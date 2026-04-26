ブライトンに所属する女子日本代表（なでしこジャパン）のMF清家貴子が、大一番で勝利に貢献する今季リーグ戦8得点目を記録した。ブライトンは25日のウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）第20節でマンチェスター・シティと対戦。ブライトンではDF南萌華と清家が、マンチェスター・シティではGK山下杏也加、MF長谷川唯、MF藤野あおばが先発出場した。ブライトンのMF角田楓佳とマンチェスター・シティのMF大山愛笑はベンチ入りした