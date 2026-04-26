２７日から始まるＮＰＴ再検討会議を前に、広島の高校生らがニューヨークで核兵器廃絶を訴えました。 矢田息吹記者「マンハッタンです。これから世界中から若者が集まり核兵器廃絶について考えるイベントが始まります」 ２７日から開幕するＮＰＴ＝核拡散防止条約の再検討会議を前にアメリカやカナダ、日本など世界各国のＮＧＯが共同で核兵器廃絶に向けたイベントを開きました。 日本からは広島や長崎の高校生