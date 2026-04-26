「聞き取り困難症」の男性が騒音を低減するために普段から使用しているイヤホン4月に始まった自転車の交通反則切符（青切符）制度で、聞き取りに困難がある人から不安の声が上がっている。騒音低減機能付きのイヤホンを装着する場合があり、外見で違反が疑われてしまうからだ。デザイン性を重視したイヤホンのような補聴器も普及し、メーカーは当事者が警察官に提示する説明カードを配布。支援団体も懸念を示し、合理的配慮を求