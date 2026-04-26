愛知県長久手市にある自動車の博物館「トヨタ博物館」が、26日までにインスタグラムを更新。高市早苗首相の“愛車”を期間限定で展示することを伝えた。【写真多数】昨秋に生産終了…最終モデルのトヨタ『スープラ』内外装全部見せ同館は【クルマ館 エントランス 期間限定展示】とし、「新たな車両展示がスタートしました！」と報告。「高市首相が、地元・奈良で働きながら貯めた資金で初めて手に入れ、22年間にわたり乗り続け