ロックバンド・スピッツが、海外アーティストを招聘（しょうへい）する音楽イベントを初開催する。【写真】豪華…！スピッツの対バンイベント出演者今年デビュー35周年を迎え、長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けるスピッツ。同バンドが敬愛するバンド3組とともに贈る一夜限りの特別なイベント『ロク漫祭 〜SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊祭り〜』が9月22日に東京・有明アリーナで開催されることが発表され