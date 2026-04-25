スピッツ、初の海外アーティスト招聘イベント開催 Teenage Fanclub、Ride、羊文学が出演 9・22有明アリーナ
ロックバンド・スピッツが、海外アーティストを招聘（しょうへい）する音楽イベントを初開催する。
【写真】豪華…！スピッツの対バンイベント出演者
今年デビュー35周年を迎え、長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けるスピッツ。同バンドが敬愛するバンド3組とともに贈る一夜限りの特別なイベント『ロク漫祭 〜SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊祭り〜』が9月22日に東京・有明アリーナで開催されることが発表された。
同イベントは、2018年1月にTOKYO FM／JFN全国ネットで放送を開始したラジオレギュラー番組『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』のコンセプトから生まれた、スピッツ初の海外アーティスト招聘イベントとなる。
出演者は、スコットランド・グラスゴー出身のギターポップバンド・Teenage Fanclub、1990年代のUKシューゲイザーを代表するバンド・Ride、日本からはオルタナティブロックバンド・羊文学、そしてスピッツの全4組となる。
イベントの構想には、2024年から2025年にかけて、スピッツ初の大規模展覧会として東京、福岡、大阪の3都市で開催された『SPITZ, NOW! 〜ロック大陸の物語展〜』の最後のエリア「未来へ」からも着想を得ている。“未来のスピッツへの希望やメッセージ”を書いてもらうために、この展覧会の最後に設けられていたエリアで、「スピッツとコラボしてほしいバンド・アーティストは？」という質問をスピッツメンバーから投げかけていた。実際に集まった多くのファンからの声も参考にしながら、番組スタッフや関係者との協議の末に、今回出演する3組のバンドが決定した。
結成から30年以上のキャリアを誇りながら、今なお熱狂的な支持を集め続けるTeenage Fanclubは、草野がラジオ番組で特集もするほど思い入れのあるバンドだ。
Rideは、1996年に一度活動を休止したあと、2015年に再結成。往年のファンのみならず新たな世代からも支持を集め続けている。また、羊文学はRideから影響を受けたことも公言しており、貴重な共演に目が離せない。
今回スピッツは、自身のパフォーマンス後に客席へと移動し、ほかの3バンドの演奏を会場内で最後まで観客と一緒に楽しむという。チケット販売は、WOWOW WEB会員先行とTOKYO FM先行にて先行受付がスタートしている。
■スピッツ・草野マサムネ コメント
海外のバンドにオファーするのは、たぶん（スピッツとしては）初めてなので、
それだけでもスピッツにとって、かなり画期的なことなのですけれども、
さらに今回、スピッツの出番が終わったら、他の3バンドを客席からみんなと一緒に観ようと思っています。みんなと一緒にスピッツもライブを楽しもうという、
ロック大陸の旅をみんなと一緒に漫遊したい！という企画です。
あなたと一緒にリアルなロック大陸の旅へ！スピッツと一緒にぜひ漫遊してください。
（ラジオ番組『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』の本人コメントから抜粋）
【写真】豪華…！スピッツの対バンイベント出演者
今年デビュー35周年を迎え、長きにわたり幅広い世代から支持を集め活躍し続けるスピッツ。同バンドが敬愛するバンド3組とともに贈る一夜限りの特別なイベント『ロク漫祭 〜SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊祭り〜』が9月22日に東京・有明アリーナで開催されることが発表された。
出演者は、スコットランド・グラスゴー出身のギターポップバンド・Teenage Fanclub、1990年代のUKシューゲイザーを代表するバンド・Ride、日本からはオルタナティブロックバンド・羊文学、そしてスピッツの全4組となる。
イベントの構想には、2024年から2025年にかけて、スピッツ初の大規模展覧会として東京、福岡、大阪の3都市で開催された『SPITZ, NOW! 〜ロック大陸の物語展〜』の最後のエリア「未来へ」からも着想を得ている。“未来のスピッツへの希望やメッセージ”を書いてもらうために、この展覧会の最後に設けられていたエリアで、「スピッツとコラボしてほしいバンド・アーティストは？」という質問をスピッツメンバーから投げかけていた。実際に集まった多くのファンからの声も参考にしながら、番組スタッフや関係者との協議の末に、今回出演する3組のバンドが決定した。
結成から30年以上のキャリアを誇りながら、今なお熱狂的な支持を集め続けるTeenage Fanclubは、草野がラジオ番組で特集もするほど思い入れのあるバンドだ。
Rideは、1996年に一度活動を休止したあと、2015年に再結成。往年のファンのみならず新たな世代からも支持を集め続けている。また、羊文学はRideから影響を受けたことも公言しており、貴重な共演に目が離せない。
今回スピッツは、自身のパフォーマンス後に客席へと移動し、ほかの3バンドの演奏を会場内で最後まで観客と一緒に楽しむという。チケット販売は、WOWOW WEB会員先行とTOKYO FM先行にて先行受付がスタートしている。
■スピッツ・草野マサムネ コメント
海外のバンドにオファーするのは、たぶん（スピッツとしては）初めてなので、
それだけでもスピッツにとって、かなり画期的なことなのですけれども、
さらに今回、スピッツの出番が終わったら、他の3バンドを客席からみんなと一緒に観ようと思っています。みんなと一緒にスピッツもライブを楽しもうという、
ロック大陸の旅をみんなと一緒に漫遊したい！という企画です。
あなたと一緒にリアルなロック大陸の旅へ！スピッツと一緒にぜひ漫遊してください。
（ラジオ番組『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』の本人コメントから抜粋）