おじいちゃんとワンコの微笑ましい初対面の光景がSNSで話題です。膝の上でウトウトするワンコですが、おじいちゃんも…！？ふたりの穏やかで優しい時間に「心許してるね」「めちゃくちゃ癒されます」「おじいちゃんも寝るの可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：おじいちゃんと子犬を会わせてみた結果→膝の上に乗って…初対面とは思えない『尊すぎる光景』】 おじいちゃんとワンコの初対面 Ti