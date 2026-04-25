おじいちゃんとワンコの微笑ましい初対面の光景がSNSで話題です。膝の上でウトウトするワンコですが、おじいちゃんも…！？ふたりの穏やかで優しい時間に「心許してるね」「めちゃくちゃ癒されます」「おじいちゃんも寝るの可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おじいちゃんと子犬を会わせてみた結果→膝の上に乗って…初対面とは思えない『尊すぎる光景』】

おじいちゃんとワンコの初対面

TikTokアカウント「boo.0822」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの「ぶーちゃん」とおじいちゃんが初めて会ったときの光景。

おじいちゃんの膝の上が定位置と言わんばかりに寛いでいるぶーちゃん。すでにウトウトと舟を漕いでいる姿に、見ていた飼い主さんも思わず笑ってしまったそう。おじいちゃんもトントン…と優しくぶーちゃんをあやしていたのだとか。

ふいに顔を上げたぶーちゃんですが、心地よい睡魔に抵抗することは不可能です。ゆっくりと、またおじいちゃんの膝に顔をうずめたといいます。本当に初対面？と疑ってしまうほど、穏やかな光景が広がっていたそう。

穏やかで尊い光景にホッコリ♡

飼い主さんと微笑み合うおじいちゃん。その優しい笑みからもぶーちゃんを慈しんでいることが伝わってきます。ゆっくりとした時間が流れる中、ふと見るとぶーちゃんをそっと包み込んだまま、おじいちゃんもウトウト…！

一瞬眠ってしまったことに気付いたおじいちゃん、慌てた様子でぶーちゃんを抱きなおしたといいます。まるで孫をあやすような姿と、ぶーちゃんの安心しきった様子には、思わずニンマリと頬がゆるみます。

ふたりとも夢の中へ…！

おじいちゃんの温かさに先に夢の中へ旅立ったぶーちゃんですが、それはおじいちゃんも同じ。手のひらから伝わるぶーちゃんの温もりに、おじいちゃんもついに夢の中へ…。ぶーちゃんを膝の上に乗せたまま、1時間以上も眠っていたそうです。

世代も言葉も越えて通じ合うふたり…。初対面とは思えない優しい空気に多くの人が癒されたのでした。

この投稿には「ふたりとも寝たのね、かわよ♡」「尊い…」「めちゃめちゃ癒されました」といった絶賛の声が寄せられています。

TikTokアカウント「boo.0822」には、ぶーちゃんのチャーミングな姿が紹介されていますよ。ぜひご覧ください♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「boo.0822」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております