「レンジ」でラクラク調理！ パリッとおいしいおつまみを簡単に作れる「レンチンチップス」4選です。意外な食材を使うので、新感覚な味わいを楽しめます。オーブンを使ったレシピもオススメです。 にんじんなど野菜が大変身ヘルシーなおつまみもぜひ余っている食材も大活躍オーブンでもラクラク！多彩な味わいと食感を楽しめる さまざまな食材がチップスになるなんて楽しいですね。ポピュラーなポテト系ではなく、にんじんや豆