モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が24日にInstagramを更新し、世界的な写真家レスリー・キーに撮影される機会を得たことを報告し、喜んでいる。【写真】岡田紗佳、どういう体勢!?奇抜なキャミワンピでレスリー・キーの撮影に臨む姿レスリー・キーはシンガポール出身の写真家で、レディー・ガガや日本の芸能人を数多く撮影してきたことで知られ、過去には浜崎あゆみや松任谷由実、氷川きよしのCDジャケット