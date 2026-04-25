【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第12節】(クロスタ)宮崎 1-0(前半0-0)鹿児島<得点者>[宮]阿野真拓(65分)<警告>[宮]黒木謙吾(87分)、茂木秀(89分)[鹿]山田裕翔(45分)、青木義孝(68分)主審:上原直人