『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックTEAM JAPAN応援感謝パレード』が25日、東京・日本橋で開催。日本女子最多の五輪メダル通算10個を獲得して引退したスピードスケートの高木美帆が参加。パレードを歩き終わってから取材を受けた。【写真多数】メダルがまぶしい！集まった観客に笑顔で手を振るりくりゅうら冬季オリンピックでパレードを行うのは初めて。来場者数は約5万人だった。少し肌寒い気温だった