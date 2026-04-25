高木美帆、冬季オリンピック初のパレードにしみじみ 肌寒さを感じるも「心はぽかぽか温かい」
『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックTEAM JAPAN応援感謝パレード』が25日、東京・日本橋で開催。日本女子最多の五輪メダル通算10個を獲得して引退したスピードスケートの高木美帆が参加。パレードを歩き終わってから取材を受けた。
【写真多数】メダルがまぶしい！集まった観客に笑顔で手を振るりくりゅうら
冬季オリンピックでパレードを行うのは初めて。来場者数は約5万人だった。少し肌寒い気温だったが高木は笑顔で練り歩いた。「貴重な場を用意していただけたのはありがたいことだなと感じました」としみじみ。「この場所まで足を運んでくださる方々がいたからこそ、私たちは感謝の気持ちを伝えられることができた。素晴らしい温かい時間を過ごすことができた。ちょっと気温は寒いですけど、今は心はぽかぽか温かいです」と笑顔で話していた。
TEAM JAPANの面々は、COREDO室町テラス大屋根広場をスタート。日本橋中央通りを往復し、約700メートルを歩くと声援を受け、手を振っていた。
【写真多数】メダルがまぶしい！集まった観客に笑顔で手を振るりくりゅうら
冬季オリンピックでパレードを行うのは初めて。来場者数は約5万人だった。少し肌寒い気温だったが高木は笑顔で練り歩いた。「貴重な場を用意していただけたのはありがたいことだなと感じました」としみじみ。「この場所まで足を運んでくださる方々がいたからこそ、私たちは感謝の気持ちを伝えられることができた。素晴らしい温かい時間を過ごすことができた。ちょっと気温は寒いですけど、今は心はぽかぽか温かいです」と笑顔で話していた。
TEAM JAPANの面々は、COREDO室町テラス大屋根広場をスタート。日本橋中央通りを往復し、約700メートルを歩くと声援を受け、手を振っていた。