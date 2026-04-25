瀬戸内7県を拠点に活動するアイドルグループ・STU48の1期生で、全13作のシングルで選抜メンバーとして活動、計3作でセンターを務めた中心メンバー・石田千穂（24）が、5月31日に思い出深い会場で卒業コンサートを開催する。初のオリジナル曲「瀬戸内の声」では非選抜、デビュー曲「暗闇」では最後列のスタートながら、憧れのAKB48のシングル表題曲の選抜メンバーになるほどの人気メンバーとなった9年間の軌跡、アイドルになるき