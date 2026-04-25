バレーボール元女子日本代表の木村沙織さん（39）が25日までに自身のインスタグラムを更新。手作り弁当を披露した。「年少さんのお弁当」と渾身のキャラ弁の写真をアップ。「お弁当箱も新しく大好きなマリオにして、いってらっしゃい#ポムポムプリン」と添えた。弁当の写真に「かわいすぎです」「お上手ですね」「おいしそう」「私にも作ってー」と絶賛の声が寄せられた。木村さんは16年の年末に元バレーボール選手の日