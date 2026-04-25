JAXA宇宙航空研究開発機構はH3ロケット6号機を6月10日に打ち上げると発表しました。 JAXAの発表によりますとH3ロケット6号機は6月10日の午前9時53分から午前11時52分の間に種子島宇宙センターから打ち上げられる予定です。H3ロケット6号機は去年12月の8号機の打ち上げ失敗を踏まえ対策を施した部品を使用し性能確認用の模擬衛星を搭載します。さらに小型の副衛星も同時に搭載することも計画されていますが打ち上げに支障ある