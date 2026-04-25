プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が24日、横浜市内の所属ジムで、5月2日に東京ドームで行われる中谷潤人（M・T）戦へ向けたスパーリングを打ち上げた。この日、所属ジムの大橋会長が「過去最高の出来でスパーリングを終了しました」などと報告した。井上尚はこれまで“仮想中谷”として、19戦全勝の長身サウスポーで世界ランカーのクロウド（米国）らと実戦を重ねてきた。