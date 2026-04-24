新日本プロレス２４日の愛媛・今治大会で、地元出身の上村優也（３１）が凱旋勝利を飾った。ファンで埋め尽くされた満員の会場で、上村が躍動した。ウルフアロン、ボルチン・オレッグと組み、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の高橋裕二郎、ドン・ファレ、成田蓮と対戦。開始早々、場外乱闘に持ち込まれるが、５月３日福岡大会で対戦するウルフとファレがリングに上がり対峙。その後、地元のヒーロー・上村