お手軽食材で大満足な「主菜」を用意！ 豚こま肉をギュッと丸めて作る「豚こま団子」は、節約になりながら、食べごたえも抜群の逸品！ジューシーなバリエレシピ4選をご紹介します！ ピリ辛で食欲倍増間違いなし味しみ＆とろ〜り美味旨味がじゅわっと溢れ出す食材の組み合わせが楽しい多彩な味わいを楽しめるバリエレシピ マンネリがちになってしまうことの多い豚こま肉料理ですが、今回のバリエでさまざまなおいしさを用意でき