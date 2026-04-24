アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「モテる男性の特徴」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【画像】「モテそう」な男性の“見た目”って…？「顔が整っている」を超えたTOP回答！（図解：3枚）男性のどんな行動に、女性は「ドキッ」とする？調査は2月24日、成人女性100人を対象にインターネットリサーチで実施。まず、「彼氏にするな