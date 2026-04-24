アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「モテる男性の特徴」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】「モテそう」な男性の“見た目”って…？ 「顔が整っている」を超えたTOP回答！（図解：3枚）

男性のどんな行動に、女性は「ドキッ」とする？

調査は2月24日、成人女性100人を対象にインターネットリサーチで実施。

まず、「彼氏にするなら外見と内面のどちらを重視しますか？」と質問すると、「内面」が54人、「どちらも同じくらい重視する」が40人という結果になりました。「外見」のみを重視すると答えた人は6人にとどまっています。

また、「男性のどのような言動にドキッとしますか？」と自由回答形式で尋ねたところ、寄せられた回答からは、女性にとって魅力的に見える男性の言動として「さりげない気遣い」「些細な変化に気付く行動」「男らしさを感じる行動」の3つの傾向が見られました。

1つ目の「さりげない気遣い」としては、「さりげなく車道側を歩いてくれる瞬間です」「車に乗るときにドアを開けてくれると、ドキッとします」「レストランやカフェなどで、ソファ席を譲ってくれる行動です」などの回答がありました。

2つ目の「些細な変化に気付く行動」としては、「髪型を変えたことに気付いてくれて、褒められるときです」「『その服似合っているね』と、ちょっとした変化に気付いてくれることです」「ネイルやピアスなど、細かいおしゃれに気付いて褒めてくれるときです」などの回答がありました。

3つ目の「男らしさを感じる行動」としては、「重いものを持っているときに、『持つよ』と言って運んでくれるときです」「高いところにある商品や荷物を取ってくれると、ときめいてしまいます」「決断力のある言動に男らしさを感じて、ドキッとします」などの回答がありました。

「男らしさを感じる行動」の回答について同社は、「頼もしさや安心感が感じられる言動は、女性にとって魅力的に映りやすいことが分かります」とコメントを寄せています。

女性の皆さん、どんな男性の行動に「ドキッ」としますか……？

