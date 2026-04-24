歌舞伎俳優の中村勘太郎、中村長三郎が２４日、東京・両国の江戸東京博物館で同所のリニューアル記念特別展「大江戸礼賛」（４月２５日〜５月２４日）の取材会に出席した。中村勘九郎・前田愛夫妻の長男と次男で、江戸歌舞伎の礎を築いた初代中村（猿若）勘三郎の伝統を継ぐ中村屋の２人。館内には実物大の中村座が展示されている。祖父の１８代目中村勘三郎さんが、江戸時代の芝居小屋を「平成中村座」として再現した縁もあり