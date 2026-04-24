◇男子ゴルフツアー前澤杯第2日（2026年4月24日千葉県MZGC＝6652ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、ツアー1勝の長野泰雅（22＝福岡地行）、ツアー3勝の香妻陣一朗（31＝国際スポーツ振興協会）が通算13アンダーで首位に立った。15位から出た長野は1イーグル、7バーディー、1ボギーの64で回り、21位で出た香妻は10バーディー、1ボギーの63をマークし急浮上した。米沢連（26＝LANDCARRY）、若原亮太（27＝フリー