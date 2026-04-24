モデルのみちょぱこと池田美優が２４日、都内で行われたＯＯＦＯＳ（Ｒ）ポップアップ「ＯＯＳＴＯＲＥ」オープニングイベントに出席した。アメリカ発のリカバリーフットウェアの同ブランドが新作モデルを発売したことに合わせ、初の大規模なポップアップストアを開催。普段の生活からブランドの製品を使用しているというみちょぱは「今までも履きやすかったが、さらにフィットしている。まるでシンデレラの気分」と笑みを浮