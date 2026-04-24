【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月1日・2日に、東京・大阪・名古屋でライブ・フィルム上映イベントが開催。このうち、東京・新宿で行われる大滝詠一ライブフィルム上映会に、国内外問わず多大な影響を与えた伝説のバンド・はっぴいえんどのメンバーとして知られている鈴木茂と、長年ナイアガラ・サウンドの屋台骨を支え続けてきたキーボード奏者・井上鑑の登壇が決定した。 ■2枚組Blu-ray映像作