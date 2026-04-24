大滝詠一ライブフィルム上映イベントに鈴木茂、井上艦の登壇が決定

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6月1日・2日に、東京・大阪・名古屋でライブ・フィルム上映イベントが開催。このうち、東京・新宿で行われる大滝詠一ライブフィルム上映会に、国内外問わず多大な影響を与えた伝説のバンド・はっぴいえんどのメンバーとして知られている鈴木茂と、長年ナイアガラ・サウンドの屋台骨を支え続けてきたキーボード奏者・井上鑑の登壇が決定した。

■2枚組Blu-ray映像作品集の収録内容もオフィシャルサイトで解禁

国内外の幅広い世代から熱狂的に支持されている日本ポップス界の巨人、大滝詠一。伝説のグループ・はっぴいえんど（細野晴臣・大瀧詠一・松本隆・鈴木茂）解散直後に設立した自身のレーベル「ナイアガラ・レコード」の設立50周年を記念して、2025年に開催された一夜限りのプレミアムコンサートが、6月10日にBlu-ray作品としてリリースされる。

今作の発売を記念して、6月1日・2日に東京・大阪・名古屋でライブフィルム上映イベントが開催。

東京・新宿で行われる上映会の司会は、1991年8月に「死後公開」を約束して行われたロングインタビューをまとめた『幸せな結末 大滝詠一ができるまで』を発表した音楽評論家・萩原健太が務めるという、豪華かつプレミアムなトークイベントとなる。

さらに、6月10日にリリースされる、豪華2枚組Blu-ray映像作品集の収録内容が、大滝詠一のオフィシャルサイトで解禁された。

■イベント情報

『大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live』＋大滝詠一『Fussa 45 Studio Live 1976』ライブフィルム

06/01（月）東京・新宿バルト9

開映：15:00 登壇時間：本編上映後17:20～開始（予定）

登壇：井上艦

司会：萩原健太

『鈴木茂☆大滝詠一を唄うvol.9～ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル～』＋大滝詠一『Fussa 45 Studio Live 1976』ライブフィルム

06/01（月）東京・新宿バルト9

登壇：本編上映前 18:30～開始（予定）

登壇：井上艦

司会：萩原健太

『鈴木茂☆大滝詠一を唄うvol.9～ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル～』＋大滝詠一『Fussa 45 Studio Live 1976』ライブフィルム

06/02（火） 東京・新宿バルト9

開映：15:00 登壇時間：本編上映後17:20～開始（予定）

登壇：鈴木茂

司会：萩原健太

『大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live』＋大滝詠一『Fussa 45 Studio Live 1976』ライブフィルム

06/02（火） 東京・新宿バルト9

開映・登壇：本編上映前18:30～開始予定

登壇：鈴木茂

司会：萩原健太

※両イベントともに、内容が予告なく変更になる場合あり。また都合により中止になる場合あり。

■映画情報

『大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live』＋大滝詠一『Fussa 45 Studio Live 1976』ライブフィルム東名阪上映

06/01（月）・06/02（火） 東京・新宿バルト9、愛知・ミッドランドスクエアシネマ、大阪・T・ジョイ梅田

『鈴木茂☆大滝詠一を唄うvol.9～ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル～』＋大滝詠一『Fussa 45 Studio Live 1976』ライブフィルム東名阪上映

06/01（月）・06/02（火） 東京・新宿バルト9、愛知・ミッドランドスクエアシネマ、大阪・T・ジョイ梅田

■リリース情報

2026.06.10 ON SALE

Blu-ray『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live ＆ 鈴木茂☆大滝詠一を唄う!! Vol.9』

■関連リンク

大滝詠一 OFFICIAL SITE

http://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/

大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年記念サイト

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/NIAGARA50th/