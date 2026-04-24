冷めてもおいしい「はんぺん」おかず 毎日のお弁当作り、おかずがマンネリ化してしまうことも。今回は、冷めてもおいしい「はんぺん」を使ったお弁当おかずをご紹介します。 ご飯に合うカレーマヨ炒め磯の香りの海苔バター炒めとろうまチーズサンド焼き見た目も◎枝豆コーン焼き焼くだけで簡単 はんぺんを切ってカレー粉や青のりなどを振って炒めるだけで、簡単に1品作れます。魚のすり身で作られているはんぺんは、それ自体に