【モデルプレス＝2026/04/24】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第5話が4月23日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信され、第1回順位発表式が行われた。脱落した岡田彪吾（HYUGO）に反響が寄せられている。【写真】「日プ」第1回順位発表式1位に選ばれたギャル練習生◆「日プ新世界」岡田彪吾が脱落第1回順位発表式は、3月26日か