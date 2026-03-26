マドリード・オープン 大会期間：2026年4月23日～2026年5月3日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[ココ ガウフ / ロビン モンゴメリ] 2 - 0 [ジウリアナ オルモス / イリーナ フロマチェワ] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第3日がスペイン マドリードで行われ、女子ダブルス1回戦で、ココ ガウフ / ロビン