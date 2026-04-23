サッカー元日本代表でタレントの前園真聖さん（52）がバラエティー番組のロケ中に大けがを負った事故を巡り、テレビ東京は23日、調査結果の概要を明らかにし「企画の安全性を議論、再考する時間的な余裕が確保されておらず、事前の安全対策が不十分だった」などと説明した。テレ東によると、前園さんは番組「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」の2月のロケで、ゲーム内容を試した際に不安定な斜面で転倒し、右ひざ外側半月板