＜Sanrio Smile Golf Tournament最終日（2日間競技）◇23日◇グレートアイランド倶楽部（千葉）◇6,368ヤード・パー72＞JLPGAツアーへの登竜門・マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第4戦「Sanrio Smile Golf Tournament」が千葉県にあるグレートアイランド倶楽部で行われ、単独首位からスタートした森本天がトータル9アンダーまでスコアを伸ばして2024年以来のツアー通算2勝目を挙げた。ツアー記録に迫る好スコアが生まれた