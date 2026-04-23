タイトリストの次世代ドライバー『GTS』が国内ツアーにも投入され、テストした選手から続々と試打感想を聞くことができた。PGAツアーでは既に50人近い選手がスイッチ済みで、3ヘッドのうち『GTS2』が一番人気。これは「前澤杯」で聞いた国内選手も同様で、「なぜ2が人気か？」の一端が見えてきた。【画像】GTSドライバーを2?3?4の順に並べて顔つきを比較藤本佳則は、ミスした時のデータの安定感に納得した様子だった。「ヒールを食