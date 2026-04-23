文化放送で放送中の『櫻坂46の「さ」』（毎週日曜日午後7時00分～7時30分）では、スペシャルウィーク週の4月26日（日）の放送に、向井純葉、的野美青、山下瞳月が出演する。 櫻坂46ならではの魅力「さ（＝「差」）」を追求し、メンバーがスキルや個性を磨く様々な企画に全力でチャレンジしている当番組。番組を通じてメンバー同士の新しい関係性を発掘していくだけでなく、櫻坂46ファン以外のリスナ&#