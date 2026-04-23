佐々木蔵之介が主演する連続ドラマW‐30『ALIUS（アリウス） ‐特定事象捜査ファイル‐』が、WOWOWにて7月より放送・配信される。佐々木は、WOWOWオリジナルドラマへの出演が約24年ぶりにして、初主演となる。【動画】幕末に奮闘する医者を佐々木蔵之介が熱演！『幕末ヒポクラテスたち』予告編本作は「ALIUS」と呼ばれる謎の存在をめぐり、科学では説明不能な連続殺人事件に挑むクライムサスペンスだ。さらに、楽天とのタッ