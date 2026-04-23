タレントの堀ちえみが22日に自身のアメブロを更新。術後のリハビリを続ける中での心境や体の変化について告白した。この日、堀は「術後ずーっと毎日欠かさず、朝のリハビリやっています」と報告し「月1の言語聴覚士の先生とのリハビリのレッスン」も続けていることを説明。「卒業のない自分自身の生涯学習となりました」とつづった。続けて「歌を歌うのに、口は楽器だ！と不自由になって、改めて意識してから…口の形も歯並びも変