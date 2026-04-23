女優由美かおる（75）が23日、大阪市内で出演映画「小春日和」（5月16日大阪先行上映、同29日公開）の合同会見に出席。48年ぶりの映画出演。大阪を舞台にしたヒューマンドラマで、関西弁を話す初の“白髪おばあちゃん”役（主人公の祖母）を務めた。「“おばあちゃんの役やけどどうですか？”ってお話をいただきました。えーっ!?てその瞬間は思いました。今まで若い役しかやってこなかったので」と言って、笑わせた。この