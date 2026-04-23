【その他の画像・動画等を元記事で観る】 窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるドラマ『外道の歌 SEASON2』（4月よりDMM TVにて独占配信）より、キャストコメントと場面写真が解禁された。 ■「あのちゃんは稀有な人」（窪塚洋介）、「他に思い浮かばない」（亀梨和也） 3話でついに“同一人格者”の國松役として伊勢谷友介が登場すると、「伊勢谷さん國松っぽいイメージなかったのに、マジで國松そっくりなの凄すぎる…