あの、“殺人鬼メイド”役で新境地！窪塚＆亀梨も「ハマりすぎ」と絶賛の『外道の歌 SEASON2』新場面写真解禁

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窪塚洋介と亀梨和也がW主演を務めるドラマ『外道の歌 SEASON2』（4月よりDMM TVにて独占配信）より、キャストコメントと場面写真が解禁された。

■「あのちゃんは稀有な人」（窪塚洋介）、「他に思い浮かばない」（亀梨和也）

3話でついに“同一人格者”の國松役として伊勢谷友介が登場すると、「伊勢谷さん國松っぽいイメージなかったのに、マジで國松そっくりなの凄すぎる…!! 園田もだけど、みんな漫画から出てきたみたい！ 近野役のあのちゃんにも期待！」「國松関連も朝食会もクセ強くてキャラクターが最高」と、その圧倒的なキャラクター再現度と濃密な人物描写に興奮の声が続出。回を重ねるごとにその反響はさらに拡大している。

本作で強烈なインパクトを放つ、“ヘテロクロミア”の近野智夏を演じる、あの。愛らしい見た目で普段はメイドカフェで働きながら、その裏では標的を巧妙に仕留める冷酷な殺人鬼という、二面性を持つキャラクターだ。

本作への参加についてあのは、「シーズン1がすっごい面白くて、原作の漫画も好きだし、その物語に入れると思うとめっちゃ嬉しかったです。プレッシャーも同時にあったけど、楽しくできました」と、作品への参加を喜びつつも、その責任感についても明かした。

演じる智夏について問われると、「メイドの役なので、そのキャラクターのときと、人を殺すときの温度感の差は意識しました」と、キャラクターの持つ二面性の表現について語り、「アクションでは注射を扱うんですが、最初は手こずりました。そのため移動中もいっぱい練習して、なんとかやれました」と、キレのあるアクションシーンへの期待を高めた。

そんなあのの存在感について、窪塚は「全作を観ているわけじゃないんだけど、稀有な人だなという印象です。今作もハマってたけど、俺が好きなアニメ作品でも、これ以上ハマることはないんじゃないかと感じてました。それは技術的なことだけじゃなくて、持っているものとか、そういうものがそうさせているんだろうけど、これ以上あるのかなって思うようなハマり方を毎回してますね」と、その唯一無二の存在感と役へのフィット感を絶賛。

さらに亀梨も「最初キャスティングを聞いたときから、めっちゃぴったりだなと思いました。あのちゃん以外思い浮かばない」と語り、作品に欠かせないキャスティングであることを強調した。

第4話では、復讐屋誕生の原点に迫る。平穏な日常を奪われ自暴自棄となったカモは、どのようにして復讐屋へと変貌を遂げたのか。園田は虐待殺人を犯した岸本周平の『怪死事件』を探り始める。

このたび解禁された場面写真では、愛する家族を奪われ、復讐屋として生きる覚悟を決めたカモの過去を捉えた姿をはじめ、復讐支援団体“朝食会”の場面でスクリーンに映し出される“同一人格者”の國松(伊勢谷友介)、“人体破壊マニア”藤原（武井壮）、“ヘテロクロミア”の近野智夏（あの）など、クセの強いキャラクターたちの姿も切り取られている。

それぞれの思惑が交錯し、物語は加速的にあらたな局面へと雪崩れ込んでいく。

■作品情報

『外道の歌 SEASON2』

DMM TVで独占配信中（全6話/毎週木曜最新話配信）

出演：窪塚洋介 亀梨和也

南沙良 森崎ウィン 馬場ふみか 溝端淳平

あの 鈴木紗理奈 武井壮 伊勢谷友介 池内博之 杉本哲太

監督：白石晃士

(C)DMM TV

■関連リンク

ドラマ『外道の歌 SEASON2』特設サイト

https://info.tv.dmm.com/original/gedounouta/season2/

ドラマ『外道の歌 SEASON2』作品サイト

https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=m7xfy43grnijwmxmveh7h79sm