テレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30）の第4話が22日放送され、夫が不倫相手を子どもも住む自宅で口づけするシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】「普通にクズ過ぎて」濃厚な口づけを交わした菅井友香29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いた