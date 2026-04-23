夫が不倫相手と子どもも住む自宅で帰宅後すぐに口づけ… 「闇が深すぎる。。そして気持ち悪い。。。」「普通にクズ過ぎて」SNS反響 『水曜日、私の夫に抱かれてください』第4話【ネタバレあり】
テレビ東京のドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』（毎週水曜 0：30）の第4話が22日放送され、夫が不倫相手を子どもも住む自宅で口づけするシーンに反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「普通にクズ過ぎて」濃厚な口づけを交わした菅井友香
29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。
意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜（入山法子）に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか」と告げられる。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスとなっている。
第4話では、蓉子が史幸とともに史幸の自宅に向かうと、史幸が玄関ですぐに蓉子と唇を重ねるシーンが。蓉子はすぐに拒絶すると、史幸は冷めた様子になり、蓉子を追い返した。
このシーンにはSNS上で「闇が深すぎる。。そして気持ち悪い。。。」「普通にクズ過ぎて」などのコメントが寄せられている。
【場面写真】「普通にクズ過ぎて」濃厚な口づけを交わした菅井友香
29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸（稲葉友）と順調に交際していた小吹蓉子（菅井友香）がある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。
第4話では、蓉子が史幸とともに史幸の自宅に向かうと、史幸が玄関ですぐに蓉子と唇を重ねるシーンが。蓉子はすぐに拒絶すると、史幸は冷めた様子になり、蓉子を追い返した。
このシーンにはSNS上で「闇が深すぎる。。そして気持ち悪い。。。」「普通にクズ過ぎて」などのコメントが寄せられている。