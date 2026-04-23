女優の大和田美帆（42）が23日、自身のインスタグラムを更新。母で女優・岡江久美子さん（享年63）の七回忌を報告した。岡江さんは2020年、新型コロナによる肺炎で永眠。大和田ら家族や関係者は当時の厳重な感染対策のため、臨終や火葬に立ち会うことができなかった。大和田は「4月23日。あれから6年」と書き出し、岡江さんの思い出の写真をつないだリール動画を投稿。「つらい！今年もやっぱり春はつらい！今夜は眠れない