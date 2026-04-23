演劇界で活躍した人を表彰する「第51回菊田一夫演劇賞」が22日発表され、LE VELVETSの佐藤隆紀さんが「ジキル＆ハイド」「エリザベート」の演技で演劇賞を受賞しました。そこで今回は、佐藤さんが芸能生活を振り返った2023年の記事を再配信します。**********男性ヴォーカルグループLE VELVETS。クラシックをベースにジャンルという垣根を取り払い、音楽として楽しんでもらおうというグループでテノールを務める佐藤隆紀さんが、４