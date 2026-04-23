記事のポイント金価格が1年で50%上昇し、ジュエリー業界は原材料コスト増に直面し、値上げが避けられない状況に。ブランド各社は、金使用量を抑えたデザインや代替素材へのシフトを加速させ、収益性と価格維持の両立を図っている。価格高騰によりエントリー層の顧客が離れ、ラグジュアリー市場の構造や「高級品」の定義が変わりつつある。この1年で金価格が急騰した。その背景には、根強いインフレと中東の緊張がある。1月には金先