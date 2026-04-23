高松市の会社で女性の下着をスマートフォンで撮影しようとしたとして丸亀市の会社員の男（48）がきょう（23日）逮捕されました。 警察によりますと、男（48）は今月19日午後0時9分ごろ、高松市の会社内でスマートフォンを床に置き、歩いている女性（20代）の下着を動画で盗撮しようとした性的姿態等撮影未遂の容疑が持たれています。 会社の関係者から「盗撮被害があった」と通報があり、警察が捜査をした結果、男の