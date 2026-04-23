22日岩手県大槌町で相次いで発生した山火事は、一夜明けた今も延焼が続いています。消火活動は午前5時前に再開されました。【映像】201ヘクタールが燃えた山火事の様子町によりますと午前5時半時点で、吉里吉里と小槌、2つの地区で合わせて201ヘクタールが燃え、住宅や牛舎など7軒が焼けました。また町内には3つの避難所が開設されていて、合わせて81世帯212人が避難しています。午前5時前にヘリと地上からの消火活動が再