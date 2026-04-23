◆園田競馬６日目（４月２３日）《小牧太》２勝を挙げ６６勝。オトコノロマン（８Ｒ）で勝利を意識。「調子はいい。ブリンカーの効果にも期待」（◎）。ゼットシルヴィア（１２Ｒ）も「好勝負を見込んでいる」（◎）。ファイアトーチ（４Ｒ）は「調子はいいが、詰めが甘くて…」（○）。《下原理》１勝追加で４９勝。アコーダンス（２Ｒ）に力が入る。「惜しいレースが続いているので」（◎）。エポカリーナ（１０Ｒ）